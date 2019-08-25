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В Великобритании оборудуют все главные аэропорты страны до конца 2022 года 3D-сканерами для багажа, что позволит отменить запрет на провоз жидкостей в самолёте.

Как сообщает BBC, новое оборудование уже установлено в аэропорту Хитроу. Благодаря ему сотрудники службы безопасности могут более чётко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре. По...