Украинское конструкторское бюро «Южное» опубликовало видео, на котором показаны проведённые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4».
Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми лётными испытаниями, — цитирует «Ридус» сообщение компании.
Испытания прошли успешно. Двигатель, как и было запланировано, включался пять раз.
Это не киностудия Довженко, это космический город Днепр, — прокомментировали разработчики испытания.
Ранее News.ru писал о том, что Киев не стремится тратить средства на мониторинг астероидной угрозы. Ракетно-космическая отрасль сосредоточена на коммерческих проектах, приносящих непосредственную прибыль. Поэтому украинцам удалось компенсировать убытки от разрыва кооперационных связей с Россией.