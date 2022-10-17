Опубликовано видео, как киевская полиция пытается сбить дрон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры, на которых полицейские пытаются сбить дроны-камикадзе «Герань — 2» в Киеве. На них видно, как четверо полицейских открыли огонь из автоматов Калашникова по летящим беспилотникам, но ни один не попал в цель.

Через несколько секунд боеприпас успешно поразил объект в непосредственной близости от импровизированного «расчета ПВО». Беспилотник спикировал вниз, после этого раздался звук мощного взрыва. Патрульные полицейские тут же разбежались в разные стороны.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях в северной части Украины. До этого там была объявлена воздушная тревога. Причины взрывов не называются

17 октября по состоянию на 06:15 воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны, заявили главы местных администраций.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрыве в Шевченковском районе города. Через несколько минут он сообщил еще об одном ударе. В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе. По данным Readovka, удар мог быть нанесен по зданию «Укрэнерго» — офис компании находится в центре города.

В то же время глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о ракетных обстрелах на территории Роменского района области. Он подчеркнул, что удары пришлись по объектам критической инфраструктуры. В результате произошедшего есть пострадавшие.