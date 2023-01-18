Опубликовано видео из детского сада в Броварах после крушения вертолета

Фото: shutterstock

Украинские СМИ опубликовали видео, снятое в детском саду в Броварах после крушения вертолета с руководством МВД. На кадрах видны разрушенные фрагменты стен, рассыпанная по полу крошка стекла и выбитые двери.

На борту рухнувшего вертолета находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Все они погибли.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело в командировку в одну из горячих точек. На борту находились девять человек. В какой-то момент вертолет рухнул на территорию детского сада. Как рассказал один из очевидцев произошедшего, вертолет перед крушением кружился, а затем начал резко снижаться. Представитель Нацполиции Марьяна Рева подчеркнула, что пока говорить о причинах ЧП рано.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек и пострадали 25, в том числе 15 детей.