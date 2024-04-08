Опубликовано видео испытаний робота-сапера «Сталкер» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Новый роботизированный комплекс разминирования «Сталкер»

Новый роботизированный комплекс разминирования «Сталкер» прошел испытания на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры опубликовало Министерство обороны РФ. По данным ведомства, комплекс способен ликвидировать противопехотные и противотанковые мины. Управление машиной происходит на дистанционном уровне с помощью пульта управления.

Комплекс разминирования представляет собой дистанционно управляемую гусеничную машину весом около 30 тонн с установленным на ней байковым тралом, который позволяет проделывать сплошной проход в минных полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунт на глубину до 30 см, — сказано в сообщении.

Ранее российские инженеры протестировали при помощи спирта газотурбинный двигатель реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Как заявил гендиректор СКБ «Турбина» Эдуард Баженов, установка должна продемонстрировать, что необходимое для работы техники количество энергии можно вырабатывать на любом топливе. В ходе испытаний в двигатель российской РСЗО заливали керосин, дизель и технический спирт. Последний вид топлива, по словам Баженова, опасен из-за отсутствия смазочных веществ.