Опубликовано видео горящего дома после обстрела Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киеве обломок сбитой ПВО ракеты упал на жилой дом, после чего начался пожар, пишут украинские СМИ. Cнаряд должен был поразить один из объектов критической инфраструктуры города.

15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. После обстрелов начались экстренные отключения света.

По словам градоначальника, Печерский район Киева подвергся ракетному обстрелу. По предварительной информации, есть попадания в два здания.

15 ноября стало известно, что воздушная тревога объявлена по всей Украине. Затем украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской областях и в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что в столице страны, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены графики почасового отключения света. В «Укрэнерго» объяснили это необходимостью снижения нагрузки на сети. Жителей украинской столицы также предупредили об экстренных отключениях вне графиков.