Опубликовано видео бутылочной атаки на нового президента Аргентины В нового президента Аргентины кинули бутылку на параде после инаугурации

В нового президента Аргентины Хавьера Милея бросили стеклянную бутылку во время парада по улицам Буэнос-Айреса после церемонии инаугурации, сообщает издание Daily Mail. Предмет едва не задел голову политика, избранного главой государства. Полиция установила, что бросок совершил 51-летний Гастон Мерканзини. При этом там не увидели причины для его ареста.

Не было выдвинуто обвинений, не было найдено убедительных доказательств, только подозрение. Когда полицейские спросили людей, которые были на месте происшествия, они ответили, что ничего не видели, — заявил главы полиции столицы Аргентины Вальдо Воффа.

Известно, что Мерканзини указано, что он был арестован 5 июля по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и освобожден из-под стражи несколько недель назад. Мужчина ранее работал министром культуры в Консепсьон-де-Уругвай, муниципалитете в центральной провинции Энтре-Риос, в 198 милях к северу от Буэнос-Айреса.

Ранее Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. Позднее российская дипмиссия заявила агентству, что РФ на церемонии представит посол страны в Аргентине Дмитрий Феоктистов.