Журналист «Известий» Роман Польшаков опубликовал первое видео мариупольского завода «Азовсталь» после его перехода под контроль российских вооружённых сил. На кадрах показаны частично обрушившиеся и сгоревшие постройки комбината.
Повсюду слышны взрывы. «Азовсталь» — это огромнейшая территория, если учитывать бункеры и подземные ходы. Фактически там, наверное, еще один такой же завод, — рассказал журналист.
20 мая российское оборонное ведомство заявило о полном освобождении территории «Азовстали». В общей сложности в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» и украинских военных.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры выхода последних «азовцев» с территории «Азовстали». На кадрах видно, как российские военные досматривают вещи сдавшихся, а также проверяют наличие татуировок.