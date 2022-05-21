Опубликовано первое видео с «Азовстали» после ее перехода под контроль РФ

Фото marik_life/t.me

Журналист «Известий» Роман Польшаков опубликовал первое видео мариупольского завода «Азовсталь» после его перехода под контроль российских вооружённых сил. На кадрах показаны частично обрушившиеся и сгоревшие постройки комбината.

Повсюду слышны взрывы. «Азовсталь» — это огромнейшая территория, если учитывать бункеры и подземные ходы. Фактически там, наверное, еще один такой же завод, — рассказал журналист.

20 мая российское оборонное ведомство заявило о полном освобождении территории «Азовстали». В общей сложности в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» и украинских военных.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры выхода последних «азовцев» с территории «Азовстали». На кадрах видно, как российские военные досматривают вещи сдавшихся, а также проверяют наличие татуировок.