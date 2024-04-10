Опубликовано фото нового трофея российской армии из Британии Появилось фото британского автомобиля Coyote, который достался ВС РФ как трофей

Фото: Andrew Linnett/MOD, OGL v1.0OGL v1.0/Wikimedia Commons

Coyote 6×6 TSV

Военный аналитик Борис Рожин опубликовал в Telegram-канале фото британского бронеавтомобиля, который достался бойцам Вооруженных сил России в качестве трофея. Речь идет о тактическом автомобиле для спецназа Coyote 6×6 TSV. Снимок был сделан на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее российские бойцы 1-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали трофейную БМП Marder ВСУ немецкого производства из Авдеевки. По информации Минобороны РФ, боевую машину вывезли из населенного пункта Северный. ВСУ пытались уничтожить технику во время эвакуации, но военным ВС РФ удалось вывезти ее с линии соприкосновения. Механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что ехать приходилось вслепую, без фонарей, чтобы «не засветиться перед врагом».

Военнослужащий группировки «Центр» ранее заявил, что немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не подходят для боев в Донбассе. По словам бойца, эта техника предназначена для передвижения по асфальтированным поверхностям, а не по бездорожью. Он подчеркнул, что БМП не оснащена грунтозацепами, на ней стоят только резиновые подушки.