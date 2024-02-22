Россию обвинили в агрессии по отношению к французской армии Министр обороны Франции обвинил Россию в агрессивном поведении

Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS/Global Look Press

Дассо «Рафаль» — французский многоцелевой истребитель

Вооруженные силы России ведут себя агрессивно по отношению к французской армии, заявил глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL. В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся в Черном море. По его словам, российские силы ПВО угрожали сбить французские самолеты во время патрулирования.

Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских, — заявил Лекорню.

По его словам, второй инцидент произошел несколько месяцев назад в бухте Сены, куда вошел российский военный корабль. Лекорню сообщил, что корабль подошел к самой границе территориальных вод с целью «запугать Францию». Кроме того, французские специалисты зафиксировали учащение хакерских атак со стороны России, утверждает он. Одной из целей таких атак стала компания, поставляющая вооружения Украине.

Как сообщалось ранее, Франция и Украина подписали двусторонний договор о военной поддержке. По словам представителей Елисейского дворца, документ не подразумевает отправку французских военных на территорию республики для участия в боевых действиях. Париж планирует ограничиться поставками вооружений.