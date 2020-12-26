Опрос: глава МИД Германии оказался популярнее Меркель

https://static.news.ru/photo/a1ce31ec-4841-11eb-88eb-fa163e074e61_660.jpg Йенс Шпан Фото: facebook.com/jensspahn

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан обогнал канцлера Ангелу Меркель по популярности среди граждан страны. Об этом говорят результаты опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Kantar для газеты Bild am Sonntag.

Согласно им, 52% участника исследования заявили, что хотели бы, чтобы Шпан в 2021 году имел «максимально возможное влияние в политике» государства. Годом ранее этот показатель составил лишь 28%. При этом наиболее популярен министр здравоохранения среди женщин (66%).

Шпан, совершенно точно, — победитель года. С точки зрения граждан, он проводит хорошую политику в условиях коронавируса, — отметил эксперт Kantar Торстен Шнайдер-Хаазе.

Меркель, которой в прошлом году в таком же опросе предпочтение отдали большинство респондентов, в 2020 году заняла второе место. За неё проголосовали 51%. В пятёрку лидеров также вошли премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (50%), вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц (47%) и глава МИД Хайко Маас (40%).

В исследовании приняли участие 505 человек. Организаторы опроса предлагали респондентам расположить в порядке очередности 18 немецких политиков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что массовая вакцинация от COVID-19 началась в Германии 27 декабря. При этом первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.