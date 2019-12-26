https://static.news.ru/photo/bc194814-280a-11ea-8ded-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Больше половины жителей Украины доверяют своему президенту Владимиру Зеленскому. Такие данные показал опрос, результаты которого опубликованы на сайте фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Своё доверие действующему главе государства выразили 62% опрошенных. 31% заявили, что не доверяют ему. Второе место в рейтинге занял спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Ему доверяют 48% и не доверяют 38%.

Первую строчку в политическом антирейтинге занял экс-президент Украины Пётр Порошенко. 58,3% украинцев ему «совсем не доверяют», 21,9% респондентов ему «скорее не доверяют», и только 13,9% заявили о своём доверии политику, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что опрос показал, что около половины жителей Украины считают президента страны Владимира Зеленского лучшим политиком 2019 года.