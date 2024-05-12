Опрос показал, как пропаганда Запада повлияла на отношение немцев к России DPA: каждый второй житель ФРГ не верит в планы России «напасть» на страны НАТО

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Жители Германии вопреки риторике западных политиков считают маловероятным нападение России на страны НАТО, сообщает агентство DPA. Так, 48% респондентов уверены в невозможности такого развития событий. Обратное мнение высказали только 36%.

Еще 15% опрошенных затруднились ответить на вопрос о потенциальной угрозе со стороны РФ. При этом 61% респондентов назвали наиболее маловероятным сценарием «нападение» России на ФРГ, 23% опрошенных считают иначе.

Кроме того, опрос показал, что всего 2% респондентов считают ВС Германии хорошо подготовленными к защите страны. 39% жителей страны сочли состояние Вооруженных сил ФРГ неудовлетворительным.

Всего в опросе приняли участие 2146 граждан Германии в возрасте старше 18 лет. Исследование проводилось с 3 по 8 мая.

Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер заявил, что публикации о подготовке «нападения» России на страны НАТО являются «полной чушью». Он подчеркнул, что такие новости используются для запугивания жителей Германии, чтобы можно было поставлять Украине еще больше оружия.

По его словам, правильным решением было бы отправить дипломатов в Россию, чтобы решить конфликт мирным путем. Депутат также предположил, что страны НАТО могут готовиться к полномасштабному конфликту, о чем свидетельствует заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку западных войск на Украину.