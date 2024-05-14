Опрос показал, как поляки относятся к линии обороны на границе с Россией Radio Zet: за сооружение линии обороны на границе с РФ выступили 83,9% поляков

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Польши

В Польше более 80% жителей высказались за строительство бункеров, противотанковых рвов и траншей на границе с Россией и Белоруссией, свидетельствуют результаты опроса социологического центра IBRiS, который проводился по заказу радиостанции Radio Zet. Против высказалось почти в 10 раз меньше поляков.

Утвердительно на соответствующий вопрос ответили 83,9% опрошенных. Против оборонительных укреплений на границе Польши с Россией и Белоруссией высказались 8,7% респондентов. Не имеют мнения по данному вопросу 7,4% участников опроса.

Исследование общественного мнения проводилось по телефону с 10 по 11 мая. В опросе участвовали 1071 человек.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что НАТО абсолютно бессильна, когда речь заходит о борьбе с помехами в работе навигационных систем на Балтике. По его словам, к подавлению GPS имеет отношение Россия, которая «проверяет реакцию Альянса». При этом никаких доказательств своей точки зрения бывший военный не привел.

О помехах в работе GPS в регионе Балтийского моря стало известно 8 мая. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и предпринял попытку возложить ответственность за произошедшее на РФ.