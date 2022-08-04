Опрос: почти половина граждан ФРГ выступили за закон о смене пола в 14 лет YouGov: около половины немцев одобряют проект, разрешающий менять пол с 14 лет

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Почти половина граждан Германии выступает за лоббируемый правительством ФРГ законопроект, упрощающий смену пола в документах, в том числе для подростков, начиная с 14 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov, проведенный по заказу издания Welt am Sonntag.

Согласно результатам опроса, одобрили планы правительства 46% респондентов. Почти столько же — 41% — выступили против. При этом против той части предполагаемого закона, где подросткам с 14 лет предполагается разрешить самостоятельно подавать документы на смену пола с согласия родителей или судебным путем из соображений «блага ребенка», выступили 48% участников опроса.

Законопроект о самоопределении призван упростить процедуру смены пола и имени в документах. В случае одобрения закона граждане ФРГ смогут менять пол в документах раз в год и им не понадобятся для этого медицинские или судебные документы. Проект не затрагивает инвазивное вмешательство по смене пола, но упоминает о праве на такие медицинские услуги, как гормональная терапия.

Законопроект предполагается рассмотреть в кабинете министров ФРГ в четвертом квартале 2022 года.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что если не остановить западных политиков, уничтожающих институт семьи, то народ Запада ожидают массовые смены пола среди детей, переписанная история и отказ от своей вековой культуры. Политик отметил, что прогрессисты заставят западные общества отречься от своих традиций. По его словам, Россию «предадут анафеме» из-за того, что она другая.