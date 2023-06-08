Определился победитель футбольной Лиги конференций «Вест Хэм» победил в финале Лиги конференций «Фиорентину» со счетом 2:1

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Финал Лиги конференций УЕФА: «Фиорентина» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:2

Английский футбольный клуб «Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций сезона 2022/2023. В финале, который проходил на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге, английская команда одержала победу над итальянской «Фиорентиной» со счетом 2:1.

На 62-й минуте «Вест Хэм» забил первый гол благодаря пенальти, выполненному полузащитником Саидом Бенрахма. Спустя пять минут Джакомо Бонавентура сравнял счет. На 90-й минуте победный гол забил Джеррод Боуэн.

В ходе матча капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги получил травму головы. Инцидент произошел на 34-й минуте игры, когда защитник готовился к угловому удару. Фанаты, расположившиеся на английских трибунах, начали закидывать игрока пустыми стаканами. Один из них поразил сотрудника стадиона, второй — Бираги. В результате футболист получил рассечение, из-за чего игра была приостановлена.

Это первый случай в истории, когда «Вест Хэм» выигрывает Лигу конференций. Ранее клуб уже занимал первые места в Кубке обладателей кубков и Кубке Интертото.

Лига конференций является вторым по значимости клубным турниром в Европе после Лиги чемпионов. Победитель последнего определится в финальном матче, который состоится 10 июня. В нем встретятся итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».