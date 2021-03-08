Опра Уинфри объяснила слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

https://static.news.ru/photo/a24ca984-8020-11eb-9523-96000091f725_660.jpg Опра Уинфри Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеведущая Опра Уинфри, которая взяла интервью у Меган Маркл и её мужа принца Гарри, объяснила слова герцогини Саксесской о расизме в королевской семье.

Журналистка не смогла рассказать, кто именно проявлял расистские наклонности по отношению к ребёнку Маркл. Она отметила, что принц Гарри отказался называть имя этого человека, но дал понять, что это не были ни королева Елизавета II, ни её муж принц Филипп.

Он не сказал мне, кто это был, но он хотел, чтобы я была в курсе на случай, если у меня будет возможность рассказать об этом, что это были ни его бабушка и ни его дед, что они не принимали участие в этих разговорах, — сказала она в эфире телеканала CBS.

Таким образом, сама королева Елизавета II, а также её муж принц Филипп не имеют отношения к расистским высказываниям.

Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье», писал NEWS.ru.