Оппозиция в Латвии заявила о «смерти» парламента

https://static.news.ru/photo/45a53b4c-4d26-11eb-a7f3-fa163e074e61_660.jpg Янис Урбанович Фото: janis.urbanovichs/facebook.com

Кризис, который спровоцировала в Латвии пандемия коронавируса, доказал, что парламент в стране умер. Об этом заявил председатель крупнейшей в стране оппозиционной партии «Согласие» Янис Урбанович.

По мнению политика, латвийские власти слишком полагались на мнение извне, поэтому утратили способность руководить страной самостоятельно.

Для действующей власти в новом году должно стать уроком понимание того, что государство и его институты имеют значение, несмотря на то что Латвия входит во многие международные организации. В какое-то время мы перестали думать о том, что они имеют смысл. Власть не была готова принимать самостоятельные решения, так как эта функция атрофировалась, — сказал Урбанович в интервью латвийскому агентству LETA.

Он подчеркнул, что методы решения кризиса, связанного с COVID-19, показали, что парламент умер. Оппозиционер считает, что латвийский сейм — это иллюзия и бутафория, а он должен являться местом, где происходит аудит общественных настроений, опасений и надежд.

Ранее главный инфектолог латвийского Минздрава Уго Думпис заявил, что Латвию ждёт катастрофа, если не удастся снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Эксперт подчеркнул, что в Латвии необходимо срочно вводить новые ограничения, чтобы снизить уровень распространения COVID-19.

Между тем 12 декабря в латвийской столице прошла массовая акция протеста против ограничительных мер, вызванных пандемией. При этом среди заявленных участников было только 25 человек, а митингующих в итоге оказалось около тысячи человек. Организовал акцию Клуб защиты окружающей среды. Она прошла в Старом городе недалеко от Рижского замка. Там расположена резиденция президента и Англиканской церкви. Участники митинга держали в руках флаги Латвии и плакаты с надписями: «Против принудительной вакцинации», «Позволим детям свободно дышать», «Система или человечность», «Корона — искусственная», писал NEWS.ru.