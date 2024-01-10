Оппозиция в Германии выдвинула требования по диалогу России и Украины Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступила за переговоры Москвы и Киева

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Сара Вагенкнехт

Новая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» призвала к началу переговоров между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости. Представители оппозиции также выступают против дальнейшей военной поддержки Киева.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт, которая является лидером партии, а также ее союзники считают, что диалог между сторонами конфликта должен быть начат немедленно. При этом соратник Вагенкнехт Фабио де Маси указал на необходимость прямого обращения к президенту России Владимиру Путину и восстановления контактов с российской стороной.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке альтернативного плана по оказанию финансовой помощи Украине. Она отметила, что данная стратегия будет реализована ЕС в случае провала переговоров по выделению средств в пользу Киева из общеевропейского бюджета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свое посредничество в мирных переговорах с Россией. Глава Турции подчеркнул, что на Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин ранее заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с Москвой в целях прекращения конфликта. В противном случае, считает он, удары по Украине будут наноситься чаще и причинят значительный урон.