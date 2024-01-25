Оппозиция уличила Молдавию в корыстном «спектакле» вокруг СНГ Соцпартия: власти Молдавии хотят разрывом отношений с СНГ понравиться Западу

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Депутат парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Ольга Чеботарь

Правящая фракция Молдавии «Действие и солидарность» хочет расторгнуть отношения с СНГ, чтобы понравиться Западу и получить его поддержку, заявила в Telegram-канале оппозиционная Соцпартия. Члены фракции добавили, что действия властей Кишинева похожи на «спектакль».

Спектакль с разрывом соглашений в рамках СНГ имеет одну единственную причину: желание временных управленцев из ПДС понравиться зарубежным бюрократам, попытка заручиться безусловной поддержкой на фоне остальных правых политических сил, продемонстрировать «решительность», «приверженность», безусловную преданность, а на самом деле — бестолковость, — сказали в Соцпартии.

Ранее пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ сообщил, что Молдавия денонсирует более 100 соглашений в рамках СНГ. По его словам, это документы, которые Кишинев считает нефункциональными и препятствующими европейской интеграции.

Правительство Приднестровской Молдавской Республики, в свою очередь, намерено активизировать диалог со странами СНГ после решения Молдавии о денонсации достигнутых с Содружеством соглашений, заявил президент ПМР Вадим Красносельский. По его словам, выход Молдавии из этих соглашений может нанести ущерб Тирасполю сразу в нескольких сферах, поэтому власти ПМР хотят избежать этого путем определения особой формы отношений с СНГ.