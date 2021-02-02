Оппозиция Украины назвала санкции против телеканалов узурпацией власти

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Актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими назвал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении санкций в отношении трёх телеканалов.

Ранее стало известно, что после указа президента Украины Владимира Зеленского в стране прекратили вещание телеканалы «112 Украина», «NewsOne» и «Zik». Теперь они доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube.

Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов, <...> введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии, — говорится в заявлении депутата.

Также в заявлении отмечается, что власть данными действиями нарушила законодательство и попыталась расправиться с оппозицией, которая, по данным некоторых социологических опросов, является лидером политических симпатий украинцев.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов ответить на вопросы украинского следствия на территории РФ, где он временно проживает.