Оппозиция обвинила Зеленского в уничтожении украинцев

https://static.news.ru/photo/7d71e128-49c6-11eb-808b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским уничтожают население страны, отказываясь от российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил депутат Верховной рады и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его мнению, здоровье населения страны должно превалировать над политическими амбициями её руководства. В противном случае можно говорить о попытке геноцида.

Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берём, а нам на Западе её просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа, — цитирует парламентария «Политика сегодня».

В начале октября глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины на Украину. Тот ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

Некоторое время спустя стало известно, что Украина не намерена закупать российский препарат. Сообщило об этом посольство США в Киеве, куда перед этим был приглашён глава Минздрава страны Максим Степанов. Американские дипломаты убедили его отказаться от сотрудничества с РФ в вопросе вакцинации. При этом Вашингтон затягивает поставки своих вакцин за рубеж.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский посетовал на невозможность объяснить украинцам отказ от российской вакцины. Он отметил, что готовится к информационной войне по этому поводу. В Госдуме РФ предположили, что украинский лидер не может прямо сказать народу, что использование российской вакцины не будет понято как «местным истеблишментом», так и Западом. В то же время сотрудничество в этой сфере могло бы стать началом улучшения отношений между Киевом и Москвой. Там отметили, что украинский народ в такой ситуации становится максимально пострадавшей стороной.