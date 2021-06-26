Оппозиция обвинила Зеленского в попрании Конституции Украины

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским отметились лицемерием, когда на фоне полного попрания основного закона страны, прав граждан и притеснения свободы слова поздравили соотечественников с Днём Конституции, говорится на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Заявление опубликовано накануне памятной даты — 28 июня.

По словам членов ОПЗЖ, «достижением нынешней украинской власти» является конституционный кризис, преступления против свободы личности и «посягательство на основное национальное богатство — землю».

В партии уверены, что ответственность за проблемы лежит главным образом на Зеленском, проводящим «антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику» и «предающим» интересы украинцев. В ОПЗЖ напомнили, что президент ввёл против руководителей партии и их семей санкции, утверждённые Советом нацбезопасности и обороны (СНБО).

Оппозиция добавила, что заявление президента страны Владимира Зеленского о возможности «строительства стены» на границе с Донбассом отражает желание руководителя государства передать России часть украинской территории.

По мнению депутатов, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны и заставить их на референдуме согласиться с «расчленением страны». Однако «фантазии» украинского лидера противоречат конституции страны, подчеркнули в ОПЗЖ. В партии отметили. что возвращение Донбасса в состав Украины возможно при условии соблюдения Минских соглашений.

Ранее в ходе интервью Владимир Зеленский допустил сценарий, при котором он пойдёт на общегосударственный референдум по разрыву с Донбассом.