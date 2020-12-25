Оппозиционный грузинский депутат вернул зарплату в знак протеста

https://static.news.ru/photo/7a46c1b8-46cd-11eb-9cfb-fa163e074e61_660.jpg Элене Хоштария Фото: Владимир Умикашвили/РИА Новости

Депутат оппозиционной партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария вернула в парламент свою зарплату в знак протеста против итогов прошедших выборов.

Парламент не обращает внимание на то, что нас нет, и зачислил зарплату. Как круто они придумали. За считанные секунды они получили всё обратно, — написала Хоштария в Facebook.

К своему сообщению она приложила скриншоты транзакции. Всего она вернула 4624 лари (около $1400).

В знак протеста против прошедших парламентских выборов депутаты оппозиционной партии «Единое национальное движение» экс-президента страны Михаила Саакашвили решили отказаться от своих мандатов. Их поддержали другие оппозиционные силы, ряд парламентских фракций игнорируют заседания.

Правящая партия «Грузинская мечта» в ответ на такие действия парламентариев выступила с инициативой лишить оппозиционных депутатов финансирования, раз уж они игнорируют заседания. Если подготовленный правящей партией законопроект примут, оппозиционеры не смогут пользоваться бесплатным эфирным временем на ТВ, а также получать зарплату из бюджета.

Парламентские выборы прошли в стране 31 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 90 из 150 мест. После утверждения итогов выборов кабинет министров Грузии сложил полномочия.

Как писал NEWS.ru, грузинский парламент большинством голосов вынес вотум недоверия 45-летнему Георгию Гахарии, который является кандидатом в премьер-министры, а также его кабинету министров.