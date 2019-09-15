https://static.news.ru/photo/060fe148-d7b7-11e9-ab7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны Украины

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные потеряли два беспилотника. Аппараты, которые ВСУ использовали для корректировки миномётного огня, были сбиты ополченцами республики.

Басурин уточнил, что один из них упал в нейтральной зоне на линии соприкосновения. Второй удалось захватить, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что украинское Министерство обороны заявило о пяти случаях обстрела своих позиций в Донбассе. По данным ведомства, в результате атак ни один военнослужащий не пострадал.