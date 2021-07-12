Ополченцы ЛНР заняли город Счастье и посёлок Станица Луганская

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Ополченцы Луганской Народной Республики взяли под контроль город Счастье и посёлок Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе, заявил советник главы МВД республики Виталий Киселёв, его слова приводит РИА Новости. Ранее ЛНР начала спецоперацию по освобождению оккупированной территории.

Счастье и Станица Луганская под контролем ЛНР, — сообщил он.

Некоторое время назад Народная милиции ЛНР начал операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории. В ведомстве призвали украинских военных сложить оружие и не подчиняться приказам командиров.

Ополченцы заверили, что ведут огонь только по военным объектам ВСУ, местам скопления военной техники и личного состава. Для мирного населения угрозы нет, но жителям прифронтовых районов рекомендовали не покидать свои дома.

О боях по всей линии соприкосновения сообщили также в ДНР. Народная милиция республики наносит удары по позициям ВСУ всеми доступными средствами поражения.