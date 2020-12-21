Оперштаб будет выдавать разрешения на рейсы бизнес-авиации в Великобританию

https://static.news.ru/photo/5cf289ae-43a2-11eb-92b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для рейсов бизнес-авиации между РФ и Великобританией с 22 по 29 декабря будет необходимо получить разрешение оперативного штаба. Об этом говорится в сообщении, распространённом Росавиацией.

Информируем, что все ранее выданные разрешения Росавиации на выполнение международных регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров из пунктов РФ в пункт Великобритании и обратно после 00:00 22 декабря 2020 года отозваны. Выдача разрешений на выполнение нерегулярных пассажирских перевозок рейсами бизнес-авиации на территорию Великобритании из РФ и обратно в указанный период (до 29 декабря. — NEWS.ru) будет осуществляться Росавиацией при наличии отдельного решения оперативного штаба по каждому рейсу, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о приостановке с 22 декабря авиасообщения с Великобританией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ограничение будет действовать в течение недели.

В Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса. При этом учёные отметили, что он распространяется быстрее других разновидностей COVID-19 и уже доминирует в британской столице. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Как писал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров России рассказали, что Лондон — это удобный транзитный пункт для стыковок в Южную и Северную Америку, а также в страны Европы. Так, в отсутствие прямого авиасообщения россияне летали в Грецию и Хорватию через столицу Англии. Сейчас у россиян остаётся возможность пользоваться хабами в Стамбуле, Дубае и Цюрихе. Кроме того, открыты Франкфурт, Рим и Париж.

Великобритания входила в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение.