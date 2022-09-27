Оператор «Северного потока» сообщил о физическом повреждении газопровода Nord Stream AG: повреждения на «Северном потоке» обнаружены в ИЭЗ Швеции и Дании

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Падение давления на двух нитках «Северного потока» позволяет предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Об этом сообщил оператор Nord Stream AG. Местоположение повреждений также определено — они находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании и Швеции.

Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями, — говорится в сообщении оператора.

В компании добавили, что об инциденте были немедленно проинформированы соответствующие службы береговой охраны. Местоположения двух предполагаемых повреждений определны. Они аходятся к северовостоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В дальнейшем телеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.