Оператор «Северного потока» может оспорить решение европейского суда

https://static.news.ru/photo/d1e622bc-9ab9-11ea-908d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2» проанализирует отказ Европейского суда общей юрисдикции в рассмотрении дела о действии норм ЕС на идущие из других стран трубопроводы. Организация может оспорить решение арбитража.

Там отметили, что постановление суда касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения дела, передаёт ТАСС. Компания продолжает настаивать на требованиях.

Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта «Северный поток — 2», — подчеркнули в организации.

Апелляция может быть подана в течение двух месяцев с момента решения.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейский суд юстиции отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»). Организации оспаривали нормы законодательства Европейского союза, которые распространяют часть правил на газопроводы из третьих стран.