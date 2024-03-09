Оператор Национальной лотереи Британии занимал деньги у российских банков

Компания Allwyn, которая является оператором Национальной лотереи Великобритании, занимала деньги у крупнейших российских банков, когда выиграла крупнейший государственный контракт, сообщает The Guardian. По данным издания, речь идет о таких кредитных организациях, как ВТБ и Сбербанк.

ВТБ и Сбербанк согласились предоставить Allwyn кредит на сумму до €640 млн в 2020 году — за два года до того, как компания была названа «предпочтительным претендентом» на лотерейный контракт стоимостью £6,5 млрд. Предполагается, что предоставленные средства помогли провести оператору провести лотерею.

Кредиты от Сбербанка и ВТБ, выданные Allwyn через европейские филиалы в Чехии и Германии, оставались в силе в течение почти месяца после того, как кредитные организации попали под санкции Великобритании. Компания погасила долги в конце марта 2022 года после того, как Комиссия по азартным играм выбрала компанию для проведения лотереи.

При этом отмечается, что подтверждений того, что Allwyn нарушила санкции или что Россия оказывала влияние на торги, нет. Также нет никаких доказательств того, что российские кредиты использовались для прямого финансирования заявки на участие в лотерее.

Минфин России ранее сообщил, что общий объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам февраля увеличился до 12,25 трлн рублей, что составляет 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. Уточнялось, что уровень ликвидных активов фонда на счетах Центробанка достиг отметки в 5,044 трлн рублей, или $54,91 млрд.