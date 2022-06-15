Оператор карт «Мир» предупредил о проблемах с платежами в Турции Глава оператора «Мир» Комлев: карты подсанкционных бaнков могут работать не во всех банкоматах в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карты «Мир» ряда бaнков, в отношении которых действуют западные ограничительные меры, могут работать не во всех банкоматах и POS-терминалах Турции, где принимается эта платежная система, сообщил РБК глава Национaльной системы платежных карт (оператора карт «Мир») Владимир Комлев. Ряд турецких банков делают различия между картами cанкционных и несанкционных российских банков.

В каких-то странах — в первую очередь речь может идти здесь речь о Турции — мы знаем случаи, когда в банкоматах и POS-терминалах конкретных банков они (местные банки. — NEWS.ru) делали различия между картами санкционных и несанкционных российских банков, но это не массовая история, — сказал он.

Комлев отметил, что система передачи финансовых сообщений SWIFT, от которой ЕС отключил ряд российских банков, никак не влияет на возможность банков работать с картами «Мир», в том числе за рубежом.

Ранее стало известно, что некоторые турецкие онлайн-сервисы перестали проводить транзакции по картам «Мир» из-за антироссийских санкций, введенных странами Запада. В частности, принимать «пластик» перестали авиаперевозчик Turkish Airlines и онлайн-магазин TT-Turk.