Оператор ГТС Украины заявил об аварии на газопроводе под Харьковом

Трубопровод получил повреждения в Харьковской области, сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины. Там отметили, что причины произошедшего устанавливаются.

В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности приступят к работе по ликвидации аварии, — заявили представители предприятия.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Харьков и Харьковскую область начали большими партиями завозить электрогенераторы. Их получают госпредприятия и военнослужащие. Также в область уже привезли автономные электроподстанции. Это дорогостоящее оборудование «от ведущих мировых брендов», подчеркнул Марочко. Оно позволяет запитать военные объекты и небольшие промышленные предприятия.

До этого после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Он был зафиксирован на левом берегу Днепра. Также стало известно о взрывах в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям.