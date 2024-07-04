«Опасное безумие»: немецкий политик высказалась о выделении Киеву €40 млрд Депутат ФРГ Вагенкнехт назвала опасным безумием выделение НАТО €40 млрд Украине

Фото: europarl.europa.eu

Выделение странами — членами НАТО €40 млрд в качестве военной поддержке Украине в 2025 году является опасным безумием, заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X. Она возмутилась, что на этом фоне Североатлантический альянс не предпринимает никаких усилий для мирного урегулирования конфликта в текущем году.

Никаких усилий для мира в 2024 году, но не менее 40 миллиардов евро на войну и в 2025-м. Это опасное безумие и неуважительно по отношению к налогоплательщикам, — написала Вагенкнехт.

Ранее сообщалось, что страны — члены НАТО не смогли согласовать план по военной поддержке Украины в течении нескольких лет. Отмечается, что взять на себя многолетние финансовые обязательства участников Североатлантического альянса пытался убедить его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, но у него этого не получилось.

До этого стало известно, что в конце июня совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил выделение нового транша Украине. Так, размер финансовой помощи составит $2,2 млрд. На текущий момент общий объем помощи Киеву достиг $7,6 млрд. В то же время Украина обязана в 2024 году вернуть организации по своим долгам $2,9 млрд.