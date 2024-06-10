«Опасно для самой Румынии»: в Молдавии пригрозили сторонникам поглощения Игорь Додон: поглощение Молдавии опасно для Румынии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Додон

Курс на включение Молдавии в состав Румынии чреват серьезными последствиями, считает экс-президент республики Игорь Додон. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что такая политика опасна не только для молдаван, но и для Румынии.

Я считаю, что мы — молдаване, у нас своя страна, они пытаются что-то делать, но я думаю, что это опасно для самой Румынии, — заключил Додон.

Ранее Додон высказал мнение, что действующий президент Молдавии Майя Санду готовит страну к вооруженному конфликту. По его словам, в связи с этим глава республики поощряет учения НАТО на молдавской территории, а также содействует транзиту грузов и стран Альянса на Украину.

В то же время Додон предположил, что до президентских выборов ждать какого-то обострения не стоит, а после голосования Санду может уступить пост стороннику мира.

До этого молдавский политик и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор ранее заявил о своих планах стать премьер-министром страны. Он объяснил это желанием сделать из Молдавии богатую страну. Политик уточнил, что даже если он возглавит правительство республики, то не откажется от российского гражданства, которое получил недавно.