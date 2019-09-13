Фото: Kerstin Langenberger/Global Look Press

Больше 20 собак погибли в Норвегии от неизвестного вируса. Животные заболевают и умирают так быстро, что хозяева не успевают довезти их до ветеринаров.

Такие случаи были зафиксированы как в столице, так и в других городах страны, передаёт Радио Sputnik сообщение местных СМИ.

Сначала медики предполагали, что причиной стало отравление крысиным ядом, но сотрудники ветинститута опровергли эту версию. В настоящий момент известно только о бактериях Clostridium perfringens и Providencia alcalifaciens, которые нашли у трёх псов.

Специалисты попросили владельцев собак оградить их от контакта с другими особями. В стране может быть объявлено чрезвычайное положение, если инфекция продолжит распространяться.

Как писал News.ru ранее, Роспотребнадзор проводит масштабные мероприятия в Краснодарском крае, чтобы не допустить распространения тропических инфекций, переносимых комарами. К настоящему моменту проведены работы по истреблению комаров на 242 объектах площадью 1,7 тыс. га.

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