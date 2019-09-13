https://static.news.ru/photo/c1511b9a-d61b-11e9-9ebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kerstin Langenberger/Global Look Press

Больше 20 собак погибли в Норвегии от неизвестного вируса. Животные заболевают и умирают так быстро, что хозяева не успевают довезти их до ветеринаров.

Такие случаи были зафиксированы как в столице, так и в других городах страны, передаёт Радио Sputnik сообщение местных СМИ.

Сначала медики предполагали, что причиной стало отравление крысиным ядом, но сотрудники ветинститута опровергли эту версию. В настоящий момент известно только о бактериях Clostridium perfringens и Providencia alcalifaciens, которые нашли у трёх псов.

Специалисты попросили владельцев собак оградить их от контакта с другими особями. В стране может быть объявлено чрезвычайное положение, если инфекция продолжит распространяться.