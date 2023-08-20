Президент Украины Владимир Зеленский психически неадекватен и опасен для своей страны, заявил экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouТube-канала. По его словам, депутатам Верховной рады необходимо поставить «в рамки» главу государства необходимо, иначе он приведет страну к полному краху.
Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю: собирайтесь, кто-то должен проявить инициативу. Нужно ставить ему какие-то рамочные условия <...> Зеленский просто опасен для государства, — сказал Соскин.