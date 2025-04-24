ООН заподозрила Украину в разжигании ненависти Комитет ООН указал на разжигание ненависти в украинском медиапространстве

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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен продолжающимися дискриминационными и разжигающими ненависть заявлениями, звучащими со стороны украинских политиков и СМИ, говорится в официальных выводах ведомства, опубликованных по итогам анализа ситуации с правами человека на Украине. Делегация от Киева воздержалась от ответа на замечания.

[ООН] выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся публичных дискриминационных высказываний и высказываний, разжигающих ненависть, в том числе со стороны политиков и в средствах массовой информации, особенно онлайн, — говорится в документе.

Ранее Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выявил дискриминационные положения в украинском законе «О национальных меньшинствах» 2022 года. Согласно выводам, русскоязычные, армяне и цыгане оказались в менее выгодном положении по сравнению с носителями языков стран ЕС. В документе подчеркивается, что закон сохраняет неравный подход к разным языковым группам.

Также накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Секретариат ООН игнорирует насмешки украинского лидера Владимира Зеленского над мирными инициативами. По ее словам, в ООН поддерживают гипотетический диалог между Москвой и Киевом, однако не реагируют на неадекватное поведение Киева.