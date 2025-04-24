ООН усомнилась в законности запрета УПЦ на Украине Комиссия ООН назвала запрет УПЦ на Украине карательной мерой

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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации усомнился в правомерности законопроекта украинского лидера Владимира Зеленского, запрещающего каноническую Украинскую православную церковь, следует из официального отчета комитета по итогам изучения ситуации на Украине. Международные эксперты назвали действия Киева «карательными мерами» и запросили объяснения их соразмерности и необходимости.

Можно ли предоставить информацию о необходимости и соразмерности таких карательных мер? — уточняют эксперты.

Они также обратили внимание на то, что упомянутые в законе соображения национальной безопасности не соответствуют критериям, прописанным в Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При этом Украина направила данные о практике запрета деятельности религиозных организаций, включая УПЦ, входящую в Русскую православную церковь.

Ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями дискриминационных и разжигающих ненависть высказываний украинских политиков и СМИ. В официальном заключении ведомства отмечается, что подобные заявления особенно распространены в онлайн-пространстве. Украинская делегация не предоставила ответа на эти замечания.