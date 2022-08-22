ООН призвала провести расследование убийства Дугиной Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Участники акции «Свеча памяти», посвященной погибшей журналистке Дарье Дугиной

ООН призвала к проведению расследования касательно убийства политолога Дарьи Дугиной, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости. Дочь философа Александра Дугина погибла 20 августа после взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, который произошел в Одинцовском городском округе.

Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной, — заявил Дюжаррик.

В ФСБ заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая российскими силовиками Вовк не имеет отношения к подрыву автомобиля.

Погибшую российскую журналистку Дугину посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин.