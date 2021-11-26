ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения

Темпы сокращения населения Украины являются одними из самых быстрых в мире. Об этом сообщается в аналитической справке ООН «Демографические процессы». В числе причин указывают низкую рождаемость, высокую смертность и рост миграции.

По данным ВОЗ, уже к 2050 году население Украины снизится до 35 млн человек.

По мнению экспертов, власти страны могут остановить вымирание населения с помощью стабилизации политической и финансовой системы, что обеспечит социальную защиту граждан.

Перепись населения Украины последний раз проходила в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 240 902 человека.

Ранее советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский предрёк стране экономический кризис и дефолт из-за сокращения населения страны. По словам эксперта, в результате природного уменьшения населения и с учётом миграции к 2050 году в стране будет жить только 15–20 миллионов человек.