ООН предупредила Европу о новой волне украинских беженцев

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы

Странам Евросоюза следует подготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди. По его словам, их приток в Европу возрастет из-за усилившегося давления российской армии на востоке Украины, сообщает Spiegel.

Любое обострение войны означает риск новых перемещений беженцев. Мы должны подготовиться к этому, — цитирует издание слова комиссара.

Гранди напомнил, что в прошлый раз поток украинских беженцев в Европу увеличился во время боев за Мариуполь и Херсон. Он подчеркнул, что стремление обезопасить себя при усилении боевых действий является естественным желанием человека.

Ранее в ООН сообщили, что с начала спецоперации Украину покинули около восьми миллионов беженцев. При этом 2,8 млн из них перебрались в Россию. Среди стран ЕС по числу украинских беженцев лидирует Польша – 1,5 млн человек. У них также пользуются популярностью Германия, Чехия, Испания, Болгария и Великобритания.