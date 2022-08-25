ООН получила жалобы на применение ВСУ кассетных боеприпасов Институт ООН получил две жалобы на применение ВСУ кассетных боеприпасов

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

В Институте ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) заявили, что получили две заслуживающие доверия жалобы на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, сообщает РИА Новости. Докладчик организации Мэри Уорхэм оставила без ответа вопрос о возможности поездки в Донбасс для сбора необходимых доказательств.

Нам поступили две жалобы на злоупотребление [кассетными боеприпасами], заслуживающие достаточно доверия, чтобы их можно было добавить в отчет, но у меня нет никаких дополнительных доказательств по этому поводу, — сказала Уорхэм.

Ранее Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана написали обращение в ООН и ряд международных организаций с осуждением использования украинскими военными запрещенных противопехотных мин «Лепесток» против мирных жителей ЛНР и ДНР.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский 2 августа сообщил о передаче организации информации о минировании гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Он пообещал, что эти данные будут распространены в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.