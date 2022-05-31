ООН назвала число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля В ООН сообщили, что с начала военных действий на Украине погибли 4074 мирных жителя

Мариуполь, Украина / Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

С начала специальной военной операции РФ на Украине погибли 4074 мирных жителя, в том числе 262 ребенка. Еще 4826 граждан получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Уточняется, что данные представлены по состоянию на 30 мая.

По данным международной организации, на территориях, контролируемых ДНР и ЛНР, 136 погибших и 569 раненых. В подконтрольных украинским властям населенных пунктах Донбасса погиб 2171 человек, 2161 ранен. В остальных регионах Украины погибли 1767 человек, 2096 ранены.

Ранее замглавы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), экс-министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что в результате дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн.