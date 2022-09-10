ООН назвала число погибших на Украине мирных жителей

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Управление верховного комиссариата ООН по правам человека сообщило, что после начала спецоперации на Украине погибли 5767 мирных жителей. Именно такую цифру на сегодняшний день смогла подтвердить организация, о чем на брифинге рассказала глава мониторинговой миссии ООН на Украине Матильда Богнер.

Ранены, по информации комитета, 8292 человека.

На сегодняшний день мы подтвердили 14 059 жертв среди гражданского населения: 5767 мирных жителей были убиты и 8292 ранены в результате боевых действий. Как мы неоднократно говорили, мы знаем, что реальные цифры, вероятно, значительно выше, — сказала Богнер.

Также ООН призвала эвакуировать из зоны конфликта людей с инвалидностью, которые до сих пор находятся в специализированных учреждениях. Как сообщили в комитете по правам людей с инвалидностью ООН, их эвакуация не была приоритетной. Но число инвалидов, которые находятся в зоне конфликта, комитет не приводит.

Между тем Украина добивается создания «международного механизма» для взыскания с России «компенсации» ущерба за проведение спецоперации. Киев хочет получить от Москвы более $300 млрд.