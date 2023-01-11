ООН назвала число мирных жителей, погибших на Украине с 24 февраля ООН: с 24 февраля на Украине погибли почти семь тысяч мирных жителей

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николаев, Украина

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало отчет, согласно которому с начала боевых действий на Украине и в новых регионах РФ погибли 6952 человека. По информации организации, оказались ранены 11 144 человека.

С 24 февраля 2022 года <...> по 9 января 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 096 жертв среди гражданского населения в стране: 6952 погибших и 11 144 раненых, — говорится в документе.

Согласно отчету, на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей было зафиксировано 7640 жертв: 3587 убитых и 4053 раненых. В ДНР и ЛНР 2148 жертв: 491 убитый и 1657 раненых.

В УВКПЧ отметили, что фактические цифры могут быть значительно выше из-за задержки поступающей информации, а также ожидания подтверждения некоторых сведений. В ООН пояснили, что это касается, например, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что обсудила вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены для этого встретились лично.