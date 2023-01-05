ООН: число прибывших в Европу беженцев с Украины приблизилось к 8 млн

Фото: shutterstock.com

Вроцлав, Польша

Число беженцев, прибывших в страны Евросоюза c Украины после начала СВО достигло 7 915 287 человек, сообщили на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). По данным организации, наибольшее число украинцев приняла Россия (2 852 305 человек).

Следом за Россией идет Польша, принявшая 1,5 млн беженцев, а после нее — Германия более чем с 1 млн принятых мигрантов. Власти Чехии приняли на территории страны 476 тысяч беженцев. На пятой строчке расположилась Италия с 173 тысячами принятых украинцев, а на шестой — Испания (164 тысячи человек).

Всего в нацпрограммах временной защиты и поддержки участвуют более 4 млн беженцев. В общей сложности после 24 февраля с Украины в соседние страны выехали 17 139 782 человека. Обратно в страну вернулись порядка 9 млн.

Ранее Politico со ссылкой на представителя Вашингтона сообщила, что Украина в настоящее время переживает опасный момент и зимой ситуация может стать еще более отчаянной. По словам спикера издания, это может привести к увеличению потока беженцев с Украины в другие страны.

В Израиле с марта по октябрь было зафиксировано по меньшей мере четыре случая изнасилования украинок. Одна из женщин покончила с жизнью. По предположению журналистов, реальное количество преступлений в отношении беженцев может быть выше, поскольку потерпевшие предпочитают не обращаться в полицию.