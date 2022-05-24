OnlyFans перевел $305 тысяч в госбюджет Украины

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Сервис для взрослых OnlyFans пополнил государственный бюджет Украины на $305 тысяч, заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что эти средства стали первым начислением в украинский госбюджет от «налога с Google». Ранее в июне 2021 года Рада приняла закон, который обязывает иностранные IT-компании платить 20% НДС.

Первые поступления в бюджет от налога Google: Сайт OnlyFans — $305 тысяч, — заявил украинский парламентарий.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны G7 собираются предоставить Украине более €18 млрд в виде безвозмездных выплат и займов для покрытия текущих нужд страны. США при этом обязуются выплатить $7,5 млрд. По его словам, в ближайшее время у Украины не должно возникнуть проблем, связанных с финансированием государственных нужд.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере €600 млн. Она добавила, что помимо оказания финансовой поддержки Евросоюз будет работать над тем, чтобы помочь Украине восстановиться в качестве свободной и демократической страны.