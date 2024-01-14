«Они знают»: военный эксперт напугал Украину способностями России Военэксперт Гетьман: ВС РФ знают расположение всех военных объектов на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России знают, где находятся все военные объекты Украины, заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Espresso. По его словам, вся информация есть в открытых источниках. Там же можно найти точные координаты предприятий, их названия и то, что они производят, указал эксперт.

Они прекрасно знают (расположение военных объектов. — NEWS.ru), потому что все есть в открытых источниках: где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят, — заявил Гетьман.

По словам эксперта, украинские власти сами рассекретили расположение объектов. Они пошли на этот шаг в попытках побороть коррупцию, однако от этого произошедшее не перестает быть преступлением, уверен Гетьман.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия уничтожила важные военные объекты Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, в том числе склады с ракетами ЗРК Patriot. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.