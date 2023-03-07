Подоляк: Украина не имеет никакого отношения к подрывам «Северных потоков»

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Власти Украины непричастны к подрыву газопроводов «Северный поток», заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Киев также не обладает никакой информацией о проукраинской группировке, которая может быть причастна к диверсии в Балтийском море, написал Подоляк в своем Twitter. Ранее New York Times сообщила, что к подрыву газотранспортной инфраструктуры могли быть причастны проукраинские диверсанты. Газета Zeit также написала, что следователи установили судно, с которого проводилась атака.

Хотя мне нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет никакого отношения к авариям в Балтийском море и не располагает сведениями о «проукраинской группировке диверсантов», — написал Подоляк.

По данным немецкой газеты Zeit, следователи установили, что для секретной операции с установкой взрывчатки на морских газопроводах могли использовать судно, арендованное у компании, зарегистрированной в Польше, принадлежащей двум гражданам Украины. Всего в операции участвовали шесть человек, гражданство которых пока не установлено. Следователи подозревают, что они могли использовать поддельные паспорта, в том числе для аренды судна.

NYT ранее сообщила, что американские чиновники, изучившие разведданные США о ЧП на газопроводах, которые были подорваны 26 сентября 2022 года, пришли к выводу, что за этим могла стоять проукраинская группировка. В Вашингтоне при этом заявили об отсутствии каких-либо доказательств, которые бы могли указывать на причастность Киева или Кремля. В то же время в США не исключили, что диверсию могли совершить россияне или украинцы.