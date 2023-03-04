«Они убили мою жену»: житель Артемовска об обстрелах снайперов ВСУ РИА Новости: cнайперы ВСУ прицельно стреляют по мирным гражданам в Артемовске

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным гражданам в Артемовске, рассказал эвакуированный местный житель РИА Новости. По его словам, его жену убил снайпер ВСУ через стекло в их доме. Соседка жителя города таже рассказала ему, что стреляли две женщины-снайперы в украинской форме, одну из них заметил и он сам.

22 февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился, рядом пуля пролетела, — рассказал он.

Накануне командующий украинским подразделением «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что украинские солдаты пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал в соцсетях о получении персонального приказа покинуть Артемовск, где он служит оператором беспилотников. Перевод в другое место он расценил как «мелкую политическую месть».