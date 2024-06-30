Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский припомнил слова бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, говоря о России, сообщает газета Do Rzeczy. Глава дипломатического ведомства выразил уверенность, что Москва проиграет Западу.

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Рейган заявил, что его стратегия в отношении Советского Союза проста, если не сказать упрощена: «Мы выиграем, а они проиграют», — заявил польский министр.

Сикорский добавил, что Россия не является непобедимой. По его словам, страна уже терпела поражение в военных конфликтах. Министр уверен, что Запад еще может добиться победы Украины.

Ранее Сикорский призвал лидеров западных стран начать намеренно эскалировать отношения с Россией. Одним из путей достижения этого дипломат назвал конфискацию всех государственных активов РФ в Евросоюзе на сумму €300 млрд.

До этого чешское издание Lidovky сообщало, что Польша и Прибалтика решили отгородиться от России, воссоздав так называемый железный занавес на границе с ней и Белоруссией. По словам журналистов, спонсирование строительства «непреодолимого барьера» страны хотят возложить на Евросоюз. Их план подразумевает создание бункеров и противотанковых заграждений на границе с РФ и Белоруссией.